 
مباشر
عاجل
إعلان جدة: اتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر

ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/val7

أفادت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الخميس، بـ"وصول شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى"، ما يرفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى "30 شهيدا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن تحديث إحصائية العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام، حيث جاءت كالآتي: "استشهاد 29 مواطنا منهم 6 أطفال و 3سيدات، وإصابة 93 مواطنا بجراح مختلفة منهم  32 طفلا و17 سيدة".

وانطلقت مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية متتالية أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه تل أبيب، وسط تكبيرات الأهالي فوق أسطح المنازل بالقطاع.

في حين قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في ختام اجتماع تقييم الوضع الأمني، أمر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمواصلة تحصيل ثمن باهظ من الجهاد الإسلامي بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا