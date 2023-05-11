ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30

أفادت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الخميس، بـ"وصول شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى"، ما يرفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى "30 شهيدا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن تحديث إحصائية العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام، حيث جاءت كالآتي: "استشهاد 29 مواطنا منهم 6 أطفال و 3سيدات، وإصابة 93 مواطنا بجراح مختلفة منهم 32 طفلا و17 سيدة".

وانطلقت مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية متتالية أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه تل أبيب، وسط تكبيرات الأهالي فوق أسطح المنازل بالقطاع.

في حين قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في ختام اجتماع تقييم الوضع الأمني، أمر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمواصلة تحصيل ثمن باهظ من الجهاد الإسلامي بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.

المصدر: RT