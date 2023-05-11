السعودية.. تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإتاحة استضافتهم عبر منصة "أبشر"

أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنها بدأت إجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين، الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية عبر إطلاق خدمة "أبشر".

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه تم إطلاق خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين" على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في استضافتهم، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وفي إطار جهود المملكة الإنسانية تجاه الشعب السوداني الشقيق.

وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في السعودية أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية)، بحسب الشروط المعلنة في منصة "أبشر"، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.

كما أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني للمنصة.

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المصدر: "عكاظ"