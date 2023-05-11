الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية توجه رسالة إلى إسرائيل في بيان عسكري

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس بيانا عسكريا بخصوص آخر التطورات والعدوان الإسرائيلي على غزة.







وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها: "توجه الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تحية الصمود والكرامة لأبناء شعبنا المرابط وتثمن صبرهم وجهادهم".

وأضاف البيان: "وإننا إذ ننعى في اليوم الثالث من عملية "ثأر الأحرار" بكل فخرٍ واعتزازٍ شهداء شعبنا البطل، وعلى رأسهم الشهيدان القائدين في سرايا القدس علي غالي وأحمد أبو دقة اللذين اغتالتهما يد الغدر الصهيونية، لنؤكد بأننا على عهد الشهداء، ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة، وإن ثأرنا مستمر".

وأضاف البيان: "نقول للعدو الجبان بأنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير، وأن يد المقاومة الثقيلة قادرةٌ على إيلامه".

المصدر: RT