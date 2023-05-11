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السعودية تتضامن مع تونس

أخبار العالم العربي

السعودية تتضامن مع تونس
معبد الغريبة
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع تونس إثر الهجوم على كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة.

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وأكدت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، إدانة السعودية للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها. مقدمة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إقدام عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني في أغير جربة جنوبي تونس، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، وحاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة في المكان، والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.

ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة، التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة التونسية، أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم.

المصدر: RT+ واس

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