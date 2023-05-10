"سبوتنيك": "النصرة" تستهدف بطائرة مسيّرة مباراة قدم في حماة السورية

شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هجوما بمسيّرة محملة بالقذائف على ملعب لكرة القدم أثناء الدوري المحلي للمدارس في حماة السورية، حيث سقطت القذائف بمحيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب (المحظورة في روسيا ودول أخرى)، استهدفوا ملعبا لكرة القدم في بلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة مسيّرة مذخّرة.

وقال أحد الأهالي لـ"سبوتنيك": أثناء حضور الأهالي للبطولة المدرسية المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، تفاجأنا بطائرة مسيّرة مذخرة استهدفت الملعب بقذائف صاروخية سقطت في محيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وأكد المصدر: "الحمد لله، لم يسفر الهجوم عن إصابات تذكر في صفوف الحضور واللاعبين"، حيث سقطت القذائف في منطقة خالية تماما.

وذكرت الوكالة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، بينما تمكّن بعضها من الوصول لهدفه أحيانا.

واختتمت الوكالة أن "جبهة النصرة" تقوم بتعديل هذه المسيّرات بعد إدخالها من تركيا، بمساعدة فنيين من جنسيات أجنبية يعمدون إلى تذخيرها.

المصدر: سبوتنيك