إسرائيل تدعم دولة على نهر النيل عسكريا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل قامت بتعزيز تعاونها الدفاعي مع دولة من دول حوض النيل بعد تغيير سياستها في التصويت لصالح تل أبيب في الأمم المتحدة.

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وقالت الصحيفة إنه "بعد تغيير سياسة التصويت الكينية في الأمم المتحدة، والأمر بالتصويت بالتنسيق لصالح إسرائيل، زار الرئيس الكيني وليام روتو تل أبيب وناقش عدة ملفات لتنمية العلاقات بين البلدين على رأسها الملف العسكري".

ووصف الرئيس الكيني العلاقات مع إسرائيل بأنها علاقات باتت قوية، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة بلاده في أقرب فرصة.

وخلال زيارته تم التوقيع على اتفاقيات لتعزيز عمل التعاون في مجالات الدفاع والسياحة وحماية البيئة.

ووصل الرئيس الكيني إلى إسرائيل وتم استقباله في احتفال رسمي في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، برفقة سفير إسرائيل في كينيا مايكل لوتيم، كما زار متحف ياد فاشيم والحائط الغربي للمسجد الأقصى، وبعد ذلك التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين ووزير السياحة حاييم كاتس ووزير حماية البيئة إديت سيلمان.

وفي منزل الرئيس الإسرائيلي بالقدس، استعرض الرئيسان حرس الشرف للجيش الإسرائيلي، وبحثا العلاقة بين البلدين والتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والدفاع.

المصدر: يديعوت أحرونوت