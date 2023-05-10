مصر.. تطورات جديدة في أزمة وفاء مكي وميار الببلاوي بسبب جريمة الخادمتين في عهد مبارك

علق محامي الفنانة وفاء مكي، على تراجع الفنانة ميار الببلاوي، عن تصريحاتها والتي تتعلق ببراءة مكي، من التهمة المنسوبة إليها والمعروفة إعلاميا بـ"تعذيب الخدامات".

إقرأ المزيد

وأكد محامي وفاء مكي في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن الفنانة ميار الببلاوي ستتم محاسبتها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا غير معتمدة في إثبات أي واقعة، خاصة أنه تم قبول النقض في القضية اليوم.

وأوضح: ستتم محاسبة ميار الببلاوي وفقا للقانون، واحنا دولة قانون ودولة مؤسسات، مفيش ظلم تاني.

وأضاف محامي وفاء مكي: سيتم التحقيق في كافة المظالم، احنا دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، السوشيال ميديا غير معتمدة في إثبات أي واقعة أو إثبات أي شيء وغير مؤهلة لمناقشة أي شيء، وأي كلام مرسل نحن غير مُجبرين بالرد عليه سوى في حدود الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها على هذا النحو.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد حلت ضيفة على برنامج "ملفات" الذي يذاع على قناة "هي" الفضائية لمواصلة الدفاع عن نفسها بعد الحلقة المثيرة للجدل التي ظهرت خلالها الفنانة ميار الببلاوي ودعمت خلالها "مكي" بتصريحات مغلوطة أدانها العديد بعدها وذلك في قضيتها الشهيرة بتعذيب وحرق خادمتها وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات

وفي مداخلة هاتفية دعمت الفنانة هند عاكف ما قالته الفنانة ميار الببلاوى بالحلقة المثيرة للجدل وعن استلامها رسائل تهديد بالفعل بقتل ابنها إذا شهدت مع وفاء وهو ما دعاها للسكوت إلى جانب عدم إدانتها وخوفها من ردود أفعال السوشيال ميديا مؤخراً.

وأكدت ريهام سعيد في أول الحلقة أن الرسالة لم تكن تبرئة منها لوفاء مكي بل هي رسالة وشهادة حق" من ميار الببلاوي كانت تريد البوح بها وكما قالت أثناء الحلقة وهو حتى ما أنكرته "الببلاوي" في تصريحات لاحقة وأدانت فيها "مكي" وإنها خدعت بها

المصدر: وسائل إعلام مصرية