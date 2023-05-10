احتفالية "عيد النصر" في دبي

أقيمت أمسية احتفالا بالذكرى الـ 78 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية يوم أمس الثلاثاء 9 مايو في دبي بقاعة الحفلات بفندق Atlantis.

وحضر الحفل أكثر من 500 شخص، وكان بينهم السفير الروسي لدى الإمارات تيمور زابيروف، والقنصل العام في دبي أوليغ فومين، إضافة إلى دبلوماسيين من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وصربيا وسوريا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

إقرأ المزيد

وصرح السفير الروسي في حديثه للجمهور بأن 9 مايو كان ولا يزال دائما يوما خاصا لكل عائلة روسية، وتابع: "في عام 1945 كانت بداية السلام الذي طال انتظاره والتحرر من العدوان الهمجي، والقمع النازي الذي لا يطاق، وكانت نقطة الانطلاق لنظام جديد من العلاقات الدولية". وشدد السفير على أهمية "دروس تلك السنوات الرهيبة" بالنسبة للمجتمع الدولي، وذكر أن "المغازلة بالذاكرة التاريخية أدت بالفعل إلى إحياء الأيديولوجية النازية، التي يتوق حاملوها الحاليون إلى اتباع نفس المسار الدموي، حرفيا نفس المدن والبلدات مثل الأصنام التي أطيح بها".

وانتهى الجزء الرسمي من الفعالية بدقيقة صمت، نزل بعدها المشاركون في حركة "فوج الخلود" على المسرح بصور لأقاربهم الذين قاتلوا على جبهات الحرب الوطنية العظمى، ويقام هذا الشكل من "فوج الخلود" في دبي كل عام، لأن قانون الإمارات يحظر فعليا أنشطة الشوارع.

وقد رافق حفل العشاء عرض فرق موسكو الموسيقية الشعبية "ليوبو-ميلو" بقيادة فلاديمير ويكاتيرينا برينتشوغوف، حيث قدم الفنانون أغان خاصة بالحرب الوطنية العظمى.

ونظمت الفعالية سفارة روسيا في الإمارات والقنصلية العامة في دبي، ودار النشر الروسية الإماراتية، حيث أقيمت الأمسية الاحتفالية في فندق Atlantis، بدعم من حكومة موسكو ووزارة السياحة والاقتصاد وعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة "لوك أويل" الروسية و"غازبروم نفط"، وتم تأمين الفعالية للضيوف بواسطة ضباط شرطة دبي.

المصدر: تاس