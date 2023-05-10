مراسلنا: الخرطوم تشهد اشتباكات هي الأعنف حتى الآن

أفاد مراسلنا في الخرطوم، بأن العاصمة السودانية، شهدت اليوم الأربعاء اشتباكات هي الأعنف، بعد أيام من الهدوء النسبي عقب انطلاق محادثات سياسية بين طرفي القتال في السعودية.

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وقال مراسلنا، إن "اشتباكات عنيفة وقوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وقعت في وسط الخرطوم وأم درمان وحول محيط القصر الجمهوري"، وأضاف أنه "بعد هدوء نسبي خلال الأيام الماضية، اشتدت الاشتباكات على نحو هو الأعنف، وسمعت أصوات القصف في منطقة وسط الخرطوم وجنوبها والخرطوم بحري".

كما أفاد المراسل، عن حركة مكثفة للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني، وقصف متزامن لعدد من مناطق تمركز قوات الدعم السريع شمال الخرطوم بحري.

من جهة أخرى، وصل رتل عسكري تابع لحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور إلى ولاية شمال دارفور، لبسط "هيبة الدولة في ظل تصاعد الاشتباكات المسلحة بالبلاد".

المصدر: RT