واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

كشف دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش عن تفاصيل مثيرة حول وثيقة زواجهما التي نشرت اليوم ومدون بها أنها لم يسبق لها الزواج من قبل وهذا على غير الحقيقة.

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وقالت المستشارة هايدي الفضالي في تصريح لـ"صدى البلد"، إنهم قاموا باستخراج وثيقة زواج مميكنة.

وأضافت أن ظهور تلك الوثيقة بتلك الحالة يعتبر تزويرا في أوراق رسمية ويعتبر جناية.

وصرحت بأنه سيتم اختصام المأذون الشرعي لسؤاله حول البيانات المدونة في تلك الوثيقة المسربة وكذلك حسن شاكوش للوقوف على حقيقتها.

وأوضحت أنه سيتم مطالبة حسن شاكوش بحكم محكمة تمهيدي بتقديم وثيقة الزواج للاطلاع عليها ثم الطعن عليها بالتزوير، بسبب ما دون بها إنها سبق لها الزواج وتم تسليم المأذون الشرعي شهادة طلاقها والمستندات التي تثبت ذلك.

المصدر: موقع "صدى" المصري