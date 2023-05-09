مصر.. تسمم العشرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن 67 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وتم إسعافهم إلى معهد السموم.

وذكرت أن "غرفة الإسعاف تلقت في الجزيرة بلاغا مفاده تعرض 67 شخصا بمركز التعليم المدني بالجزيرة لحالة تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقلهم جميعا إلى معهد السموم لمحاولة إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم".

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وشهدت مصر حالة تسسم جماعي في محافظة قنا قبل 4 أيام، حيث أصيب 175 شخصا بعد تناولهم مشروب "البوظة" الشعبي الشهير في مصر.

المصدر: القاهرة 24