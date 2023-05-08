مصر.. نقل فنان شهير إلى معهد السموم بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة

ذكر موقع "القاهرة 24" أن فنانا شهيرا نقل إلى معهد السموم بعد ساعات من دخوله مستشفى إمبابة العام، إثر تعرضه لحالة إغماء بأحد المطاعم بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وذكر الموقع المصري أن الفنان سقط على الأرض مغشيا عليه داخل مطعم شهير للأسماك بمنطقة المهندسين، وعقب نقله إلى المستشفى تبين تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين تعرض الممثل الشاب لحالة إغماء، وسقوطه على الأرض بصورة مفاجئة.

وبالكشف عليه تبين أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة وتم نقله على الفور إلى وحدة السموم لإنقاذ حياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يكشف الموقع المصري عن اسم الفنان.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري