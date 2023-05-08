سعيّد: نواجه اليوم تحديات كبيرة وتونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع (فيديو)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن تونس تواجه تحديات كبيرة، لكنه على يقين من رفع التحدي.

وأكد قيس سعيد أنه لن يتنكر أبدا لما عاهد الشعب عليه.

وصرح سعيد: "نريد أن نشق معا طريقنا دون أي تدخل خارجي فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع".

وأضاف "نريد أن نشق طريقا جديدة في التاريخ ومن يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم".

وتابع قائلا: "نريد أن نشق طريقا بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلية في تونس لا تقاس بثمن والطرق التي عبدها الآخرون، أو يعتقد هؤلاء أنهم عبدوها ليست معبدة ولا هي أصلا مسلكا أو طريقا".

المصدر: RT