733 سنة سجنا.. موقع مصري ينشر تفاصيل القبض على صاحب سلسلة صيدليات هارب من العدالة

بعد ملاحقات استمرت بضعة أشهر، نجحت مأمورية أمنية سرية في القبض على صاحب سلسلة صيدليات "دوائي" عصام عبد الفتاح منازع، بعد تحديد مخبأه السري في التجمع الخامس بالقاهرة.

وبدأت القضية منذ سنوات عندما طارد أصحاب الحقوق صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، وطالبوا بسداد المديونيات المستحقة عليه، لكنه تعثر في السداد وبدأ التهرب من الملاحقات.

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وذكرت بوابة "فيتو" المصرية أن إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة، لاحقت الدكتور لتحديد مكان اختبائه حيث ظل يتنقل من مكان إلى آخر إلى أن ألقي القبض عليه وجرى عرضه على النيابة العامة.

وأفاد الموقع المصري بأن المتهم قدم معارضات على بعض الأحكام الصادرة ضده.

وأوضحت البوابة أن سلسلة صيدليات "دوائي" لها فروع في بعض المحافظات وتحظى بانتشار واسع في أكتوبر، والشيخ زايد والمهندسين والقاهرة والإسكندرية والجيزة وغيرها من الفروع.

وفي عام 2021، ألقي القبض على الدكتور عصام عبد الفتاح منازع صاحب سلسلة صيدليات "دوائي" لتنفيذ أحكام صادرة ضده بأكثر من 100 حكم، لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح إحدى الشركات بأكثر من 50 مليون جنيه، كما صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية لكونه مطلوب في 820 حكما بإجمالي مدد حبس تصل إلى 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

المصدر: بوابة "فيتو" المصرية