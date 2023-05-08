أول صورة لقبر "قيثارة السماء" قبل إزالته في مصر

حصلت RT على أول صورة لقبر الشيخ محمد رفعت، الملقب بـ"قيثارة السماء" أحد أبرز قراء القرآن المصريين، بعد قرار إزالته الصادر عن إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة.

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وعلقت الحاجة هناء حسين، حفيدة الشيخ محمد رفعت أشهر قارئ قرآن مصري والملقب بـ"قيثارة السماء"، على قرار محافظة القاهرة إزالة قبره.

وأضافت باكية في تصريحات لـRT: "الخبر شكل صدمة مزلزلة لها ولمحبيه مشيرة إلى أن الاتصالات لم تنقطع طيلة اليوم بينها وبين محبي الشيخ محمد رفعت وأنها تتقدم بالتماس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف هذا القرار فورا".

وكشفت أن الشيخ محمد رفعت مدفون في هذا المكان حتى الآن وليس مجرد قبر، وهذا سيجعل من عملية استخراج جثمانه مأساة بكل المقاييس.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم