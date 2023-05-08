إعلام عبري: لقاء بين السيسي ونتنياهو في شرم الشيخ

أفادت مراسلة RT يوم الاثنين، بأن وسائل إعلام عبرية تحدثت عن لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ.

وتزامن ما نشرته وسائل الإعلام العبرية مع أنباء عن جهود أمريكية لعقد لقاء جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف خفض التوتر بين الجانبين، بحسب مصدر أمني فلسطيني.

ونشرت إسرائيل يوم الأحد 7 مايو 2023، مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير 2023 بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.

إذ أنه ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وهذه المستوطنات هي بيتار عيليت وإفرات وكريات أربع ومعاليه إفرايم وكرني شمرون، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية.

من جانبها، قالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إن "جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع".

المصدر: وسائل إعلام