العراق.. الحكم بالسجن 10 سنوات لحراس سجن أدخلوا هواتف لعناصر من "داعش"

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق أربعة حراس في دائرة الإصلاح عن جريمة الرشوة.

وذكر بيان للمجلس أن "الحراس أدخلوا هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش الإرهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الإصلاح لقاء مبالغ مالية".



وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام القرار 160/ ثانيا /1 لسنة 1983".



المصدر: RT