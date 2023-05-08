اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

بحث وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والأردن أيمن الصفدي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وعقد الوزراء لقاءهم الثلاثي الأحد، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن سوريا والسودان، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

#القاهرة| سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan يلتقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية د.أيمن الصفدي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية pic.twitter.com/qs5qjjB3nE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 7, 2023

وأوضحت الخارجية السعودية، أن الوزراء الثلاثة تبادلوا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وكان وزراء الخارجية العرب، قرروا الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023.

المصدر: RT