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إعلام أردني: غارات على مناطق حدودية مع سوريا

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إعلام أردني: غارات على مناطق حدودية مع سوريا
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طيران حربي أردني، أرشيف
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قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، إن طائرات استهدفت بغارات مناطق حدودية مع سوريا حيث سمع سكان في مناطق مختلفة من محافظة إربد أصوات انفجارات قوية فجرا.

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ونقل موقع "خبرني" الأردني، عن السكان قولهم إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثر من 10 دقائق، في المناطق المحاذية للحدود السورية خلال ساعات الفجر الأولى.

كما نشر الموقع مقطع فيديو يظهر تحليق طائرات حربية في سماء مدينة الرمثا شمالي الأردن فجرا. 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطائرات الأردنية الحربية شنت غارات على قرية خراب الشحم الحدودية في درعا وتلي الحارة والجموع مستهدفة "معملا لتصنيع المخدرات ومعقلا لإرهابيين".

وكانت عمان هددت في وقت سابق بشن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب الحكومة الأردنية بشأن هذه الغارات.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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