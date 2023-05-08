إعلام أردني: غارات على مناطق حدودية مع سوريا

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، إن طائرات استهدفت بغارات مناطق حدودية مع سوريا حيث سمع سكان في مناطق مختلفة من محافظة إربد أصوات انفجارات قوية فجرا.

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ونقل موقع "خبرني" الأردني، عن السكان قولهم إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثر من 10 دقائق، في المناطق المحاذية للحدود السورية خلال ساعات الفجر الأولى.

كما نشر الموقع مقطع فيديو يظهر تحليق طائرات حربية في سماء مدينة الرمثا شمالي الأردن فجرا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطائرات الأردنية الحربية شنت غارات على قرية خراب الشحم الحدودية في درعا وتلي الحارة والجموع مستهدفة "معملا لتصنيع المخدرات ومعقلا لإرهابيين".

#عاااجل

الطيران الحربي الأردني يقصف معاقل ارهابيين ومُهرّبي المُخدّرات بدرعا - قرية خَراب الشّحم على حدود #الأردن تماماً من الأجواء الشماليّة الأردنية.



التصوير من مدينة الرّمثا الأردنية



تلغرام: https://t.co/f6VzU6bGagpic.twitter.com/YuFQ6pFjz6 — نبيل العثمان Nabel Alothman (@Nabel_Alothman1) May 8, 2023

بقصف جوي تم تدمير مصنع انتاج مخدرات قرب بلدة خراب الشحم في ريف درعا الغربي . pic.twitter.com/sEnGAIUbLw — SALAH (اخبرهم يا صلاح) (@salah5wq_1) May 8, 2023

وكانت عمان هددت في وقت سابق بشن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب الحكومة الأردنية بشأن هذه الغارات.

المصدر: وسائل إعلام أردنية