تونس.. مقتل أم لأربعة أطفال خنقا على يد زوجها

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 شرقي تونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد، راحت ضحيته زوجته الثلاثينية.

وفي تفاصيل القضية، أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة رشدي بن رمضان، في تصريح لـ"موزاييك" أن الزوجة توفيت متأثرة بعملية خنق وفق ما أثبته التقرير الطبي الأولي لمعاينة الجثة والتشريح.

والمتوفاة هي أم لأربعة أطفال تقطن بمعتمدية كندار من ولاية سوسة أين جدت الواقعة.

المصدر: "موزاييك"