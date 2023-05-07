الأسد لآل نهيان: سوريا تقدّر دوركم في لمّ الشمل وتعزيز التعاون العربي

عبّر الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن تقدير سوريا لدور الإمارات في لمّ الشمل وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأجرى الأسد اتصالا هاتفيا بنظيره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحثا خلاله التطورات الإيجابية على الساحة العربية وعبّر الأسد أيضا عن تقدير دمشق لدور الإمارات بما يعزّز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

كما تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات.

المصدر: RT