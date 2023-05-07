العراق.. كتلة "الحق" النيابية تطالب بإعادة فتح ملف الحدود مع الكويت

أعادت كتلة "حقوق" النيابية العراقية فتح ملف ترسيم الحدود العراقية الكويتية، موجهة أسئلة نيابية لمكتب رئيس الوزراء، ووزارتي النقل والخارجية بخصوص "تجاوزات كويتية على العراق".

وذكر المكتب الإعلامي للنائب سعود الساعدي، رئيس الكتلة وعضو لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد أن رئيس الكتلة "وجّه أسئلة نيابية لمكتب رئيس الوزراء ووزارتي النقل والخارجية بخصوص التجاوزات الكويتية على العراق".

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وأرسل السّاعدي إلى الجهات المذكورة خطابات تتعلق بـ"موضوع ترسيم الحدود العراقية - الكويتية وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".

وقال فيها: "ما هي الإجراءات المتخذة لغرض المحافظة على الحقوق السيادية العراقية في المياه الإقليمية بين البلدين وأين وصلت مراحل ترسيم الحدود البحرية العراقية-الكويتية؟".

وأضاف: "ما هي الإجراءات المتخذة لغرض تنفيذ توصيات مجلس النواب وهل تم اللجوء إلى المحاكم الدولية من عدمه؟".

وأوضح أنه "سبق وأن شُكلت لجان عديدة لترسيم الحدود البحرية مع الكويت فما هو سندها دستورياً وقانونياً ومن هي الجهة التي خولتها بوضع نسخة من الخرائط لدى الأمم المتحدة".

المصدر: رووداو ديجيتال