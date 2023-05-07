رئيس الوزراء المصري: نجحنا بتأمين مصادر متنوعة للطاقة لتحقيق برنامجنا التنموي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده نجحت بتأمين مصادر متنوعة للطاقة في السنوات الماضية، مما سيساعدها في تحقيق برنامجها التنموي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر إطلاق الشراكة الإستراتيجة بين مصر والبنك الدولي، أن بلاده عملت خلال الأعوام الماضية على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي، وتمكنت من وضع أقدامها علي الطريق السليم، لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال المشروعات المختلفة ومحطات الطاقة.

وأكد مدبولي على استعداد مصر توفير الدعم الفني والمؤسسي للدول الإفريقية الشقيقة في إطار تعاونها مع البنك الدولي وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة الدول الإفريقية من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكافة المؤسسات التابعة له.

المصدر: RT