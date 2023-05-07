"أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".. تعليق مصري على استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية

صرح رئيس جمعية الصداقة المصرية السورية السيد خضر، بأن عودة سوريا لجامعة الدول العربية حتمية، واصفا قرار الجامعة بتجميد عضوية سوريا عام 2011 بالخطأ.

وقال السيد خضر تعليقا على استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية، "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

وأوضح السيد خضر لـ RT أن جامعة الدول العربية تبنت اليوم الأحد بالموافقة على رفع تعليق عضوية سوريا، ودعوتها للمشاركة في اجتماعات القمة العربية التي ستجرى في الرياض خلال شهر مايو الجاري.

وأضاف أنه "من الواضح أن القرار اتخذ بالتوافق بعد اعتراض قطر في اجتماع جدة والذي حضره كل من مصر والأردن والعراق، والجدير بالذكر أن القرار يعيد التأكيد على الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أرضيها".

وأكد أن حل القضية السورية "يجب أن يكون سياسيا وسوريا دون إملاءات خارجية، ما يعني انتصار الإرادة السورية في مواجهة المؤامرة الكونية ضدها، وضياع كل ما أنفق من مليارات الدولارات لإشعال الحرب الأهلية وتمويل الجماعات الإرهابية".

المصدر: RT