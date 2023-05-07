مصري يحاول تهريب ربع كيلو ذهب من الكويت بطريقة غريبة في مكان حساس

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج الدولي في مصر، راكبا عائدا من دولة الكويت حاول إخفاء سبيكتي ذهب.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا من الإدارة العامة لأمن الموانئ يتضمن "تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط المدعو "محمد. م" 33 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل محاسب بشركة مقاولات بدولة الكويت ومحل إقامته محافظة أسيوط ويحمل جواز سفر حال إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت وبحوزته 2 سبيكة ذهبية بإجمالي وزن 250 غراما مخفاة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها بين الفخذين".



بمواجهة المذكور بما أسفرت عنه واقعة الضبط والتفتيش أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات، وأنه اشتراها أثناء تواجده بدولة الكويت بقصد تهريبها للبلاد للاستفادة من فارق الأسعار.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن أنه سيتم حسم موقف الحكومة من مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال الذهب دون جمارك خلال 48 ساعة.

وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية mbc مصر، إن الاقتصاد المصري لديه تنوع كبير ويمكنه الحصول على الدولار من أكثر من مصدر، وهو ما تم تأكيده ردًّا على التقارير الدولية التي تشكك في قدرة مصر على جذب العملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه تم توضيح أن مصر يمكنها الحصول على الدولار من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس التي تحقق أرقامًا جيدة واستمرار عملية التنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب وطرح عدد من حصص الشركات الحكومية للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، بالإضافة إلى طرح أدوات مالية أمام المستثمرين الدوليين بعملات مختلفة.

المصدر: مصراوي