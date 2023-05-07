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ملفا سوريا والسودان على الطاولة.. انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

ملفا سوريا والسودان على الطاولة.. انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية
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انطلق في القاهرة اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

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وزراء الخارجية العرب يبحثون أزمة السودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية
وزراء الخارجية العرب يبحثون أزمة السودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية

وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم اليوم، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

كما أشارت تقارير إلى أن الوزراء سيبحثون أيضا تطورات الوضع في السودان بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

ملفا سوريا والسودان على الطاولة.. انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

المصدر: RT

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