ملفا سوريا والسودان على الطاولة.. انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

انطلق في القاهرة اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

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وفي وقت سابق قال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، إن هناك "إشارات إيجابية إلى توافق متوقع على مشروع قرار لعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، متوقعا أن "يتوافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم على قرار يتضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة".

كما أشارت تقارير إلى أن الوزراء سيبحثون أيضا تطورات الوضع في السودان بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: RT