مرض نقلته حيوانات مستوردة من الأردن يفتك بمئات الجواميس جنوبي العراق

كشفت منظمة محلية في ذي قار عن إصابة مئات الجواميس جراء سوء الأوضاع في جنوب العراق، فيما أشارت جهات صحية إلى أن المرض نقلته حيوانات تم استيرادها من الأردن.

وذكر مدير منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، رعد الأسدي، أن قرابة 500 جاموس في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار أصيبت بمرض الحمى القلاعية، نتيجة سوء الأوضاع البيئية بمناطق الأهوار.

وصرح بأن هذه الإصابات سجلت خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري.

من جانبه، قال قائممقام قضاء الجبايش جنوبي ذي قار، إن إصابات الحمى القلاعية ظهرت في القضاء بين الجاموس، لكنها لم تسجل لغاية الآن وفق إحصائية رسمية معتمدة.

وأشار إلى أن الجبايش سجل العام الماضي نفوق 7000 جاموس في مناطق الأهوار بسبب الجفاف الذي أصاب المنطقة.

بدورها، قالت إدارة المستشفى البيطري في محافظة ذي قار، إن فرق المتابعة رصدت فعلا وجود مرض الحمى القلاعية، وهناك مرض آخر مشابه لمرض الحمى القلاعية وهو مرض الحمى الثلاثية.

وذكر مدير المستشفى البيطري محمد عزيز، أن مرض الحمى الثلاثية ينتهي بمرور ثلاثة أيام داخل جسد الجاموس مع استعمال بعض الأدوية البسيطة.

وأوضح أن هناك مرض من نوع الحمى القلاعية يسمى "سات" دخل البلد عن طريق استيراد حيوانات من الأردن أدى لنفوق الجواميس، مبينا أن هذا المرض لا يوجد له لقاح في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن العراق بصدد إعلان مناقصة لشراء اللقاح الخاص به.

وبين عزيز أن هذا المرض لا يتفاعل مع اللقاح المحلي وتسبب بهلاك عدد من الجواميس في المحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك عينات سيتم سحبها من حيوانات الجاموس في الجبايش وإرسالها إلى المختبر يوم الأحد بيان نوع المرض المصابة به هذه الحيوانات.

المصدر: "شفق نيوز"