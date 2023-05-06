السعودية.. إعدام يمنيين اثنين أدينا بقتل سعودي ذبحا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت تنفيذ حكم الإعدام حدّا في يمنيين اثنين أقدما على قتل سعودي عمدا في محافظة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

وقالت الوزارة في بيان "أقدم كل من وليد عبده محمد سلمان، وياسر محمد راشد البكالي، يحملان الجنسية اليمنية، على قتل مسفر بن ناصر بن سعيد القحطاني، سعودي الجنسية، باستدراجه إلى مكان بعيد عن الأنظار، ومن ثم نحره بسكين مما أدى إلى وفاته".

وأضافت "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة".

وأفادت بأنه صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحكم بقتلهما حدا لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير يوم السبت.

المصدر: واس