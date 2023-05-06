الدعم السريع: تعرض سيارة السفير التركي لدى الخرطوم لإطلاق نار

أعلنت قوات الدعم السريع اليوم السبت، تعرض سيارة السفير التركي بالخرطوم اسماعيل جوبان أوغلو لإطلاق نار، مؤكدة أنها تمكنت من إجلاء السفير إلى مكان آمن.

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وقالت قيادة قوات الدعم السريع في بيان إنه "في خطوة جبانة تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية قامت قوات الانقلابيين بإطلاق نار على سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الاجلاء علما بأن مباني السفارة تقع تحت سيطرة القوات الانقلابية".

وأضافت أن "قوات الدعم السريع تمكنت من إجلاء السفير ووفده إلى مكان آمن".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الخارجية التركية بهذا الشأن.



وأكدت "قوات الدعم السريع التزامها الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية التزاما باتفاقية جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية".

المصدر: RT