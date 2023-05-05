الجيش السوداني: قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة، أن "قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم، وتمركزت هناك مستخدمة 17 عربة مسلحة".

وقال الجيش: "تواصلت تعديات المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مسلحة".

تواصلت تعديات المليشيا المتمردة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة #السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن ١٧ عربة مسلحة. — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 5, 2023

وأضاف أن "سفارة جمهورية تشاد أبلغت بمحاولة عناصر من الدعم السريع سرقة السيارة الرسمية للسفير، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".

واتهم الجيش قوات الدعم السريع "بالاستمرار في خرق الهدنة"، مشيرا إلى أنها "عاودت يوم الجمعة الهجوم على سلاح الإشارة، وأن الجيش تصدى لها وكبدها خسائر كبيرة".

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وتابع: "واصلت المليشيا المتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية".

وأضاف أنه "في إطار عمليات التخريب الممنهجة ونشر الفوضى بالعاصمة، قامت الدعم السريع بنهب وحرق مول عفراء التجاري وكسر ونهب بنك الخرطوم بالفتيحاب".

كما أشار إلى أنه "رصد تحركات تعزيزات من جنوب كردفان على متن 52 عربة مسلحة تجاوزت منطقة جبرة الشيخ، ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق على متن 38 عربة على طريق المناقل".

واتهم الجيش قوات الدعم السريع "بالاستعانة بعناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب إفريقيا، مما يفسر مظاهر من سلوكياتهم الغريبة على قيم وعادات الشعب السوداني من انتهاك لحرمات البيوت ونهب الممتلكات العامة والخاصة والجنوح إلى تدمير وتخريب المنشآت الحيوية بالبلاد، كما تلاحظ استخدامهم لسيارات مدنية صالون وبكاسي يشتبه أنها مسروقة من مواطنين".

ولم يصدر تعقيب من "الدعم السريع" على ما أورده الجيش في بيانه.

المصدر: RT + "تويتر"