لوحة بآية قرآنية خلف السيسي تشعل مواقع التواصل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما ظهرت خلفه لوحة تحمل آية قرآنية.

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وتحمل اللوحة آية مفادها: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ" (الآية 269 بسورة البقرة).

وقد تنوعت آراء الناشطين بين معجبين ومنتقدين، فيما ذهب آخرون إلى محاولة تفسير الآية الظاهرة.

"يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ"



ذكر ابن كثير في تفسيره:



قال أبو العالية: الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة.



وعن ابن مسعود مرفوعا: "رأس الحكمة مخافة الله". https://t.co/R0UXOisfND — مــــاهر (@eventurfavclown) May 5, 2023

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269)

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في (القول والفعل) من يشاء من عباده، ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كثيرا https://t.co/TdInFJ2Hb4 — 🌺🌷aml🌷🌺 (@a0122314) May 5, 2023

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، نشر الصورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أن "السيسي اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، من أكبر المشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها في مصر في السنوات الأخيرة، وقد تم إنشاؤها لتكون مركزا للحكومة وللأعمال في البلاد.

المصدر: RT