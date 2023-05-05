دقلو وشكري يبحثان مبادرات الحل الشامل ووقف إطلاق النار في السودان

بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الوضع في السودان والمبادرات الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار في السودان.

وقال دقلو في منشور له على حسابه في "فيسبوك": "تلقيت اتصالا هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة السيد سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في بلادنا والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة. تطرقنا أيضاً إلى المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن شكري "أعرب عن تضامن مصر الشقيقة، مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

وأضاف: "أعبّر عن شكري وتقديري لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة على الاهتمام المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على امن واستقرار السودان ودول الإقليم والمنطقة نشكرهم أيضاً على استقبال اشقائهم السودانيين ممن أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد".

المصدر: RT