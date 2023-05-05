"أسوشيتد برس": استجواب وزير المالية اللبناني في إطار تحقيق فساد

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الفريق القضائي الأوروبي استجوب وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، في إطار التحقيق باتهامات فساد موجهة إلى حاكم مصرف لبنان.

وحسبما قال مسؤولون، "يأتي الاستجواب ضمن التحقيق الذي يجريه وفد من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وهو الآن في ثالث زيارة له إلى لبنان لاستجواب المشتبهين والشهود في القضية".

وأشارت الوكالة أن "حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يخضع للتحقيق في الخارج بشأن العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم مالية وغسل نحو 330 مليون دولار".

وقال مسؤولون إنه "تم خلال جلسة يوم الجمعة استجواب يوسف الخليل، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، عن عمله كمساعد مقرب من سلامة أثناء عمله في البنك المركزي قبل أن يصبح وزيرا".

كما أكدت الوكالة بأن التحقيق ما يزال مستمرا. كما نفى رياض سلامة، البالغ من العمر 72 عاما، مرارا جميع المزاعم ضده، وأصر على أن ثروته تأتي من وظيفته السابقة كمصرفي استثماري في شركة "ميريل لينش"، وعقارات ورثها، وكذلك عبر استثمارات قام بها.

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المصدر: "أسوشيتد برس"