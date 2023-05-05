تونس.. تأجيل النظر في قضية "أحداث العين السخونة"

قررت محكمة الاستئناف بقابس التونسية في الجلسة الاستئنافية الأولى التي انعقدت الخميس للنظر في قضية "أحداث العين السخونة"، تأجيل القضية حتى الـ13 من يوليو لإعداد مرافعات الدفاع.

وكانت الأحكام الابتدائية قد قضت بالإعدام في حق 5 أشخاص وأحكام بالسجن 9 سنوات في حق 7 أشخاص، أصيلي معتمدية دوز ولاية قبلي جنوب غربي تونس.

وتعود "أحداث العين السخونة" إلى 12 ديسمبر 2020 حيث جدت مواجهات بين عدد من مواطني معتمدية دوز ومنطقة بني خداش حول نزاع عقاري، مخلفة 3 قتلى وعددا من المصابين.

المصدر: "شمس أف أم"