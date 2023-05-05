مصر ترد على أنباء حول موجات وبائية بسبب السودان

ردت الحكومة المصرية على تداول منشورات تشير إلى خوف من موجات وبائية جديدة في مصر حذرت منها منظمة الصحة العالمية، نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بالسودان.

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وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة الصحة والسكان والتي أكدت أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة

كما أشارت الوزارة إلى أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات في المختبر المذكور هو ضعيف جدا، وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المنشورات المغلوطة التي تستهدف إثارة الخوف والقلق بينهم.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

المصدر: RT