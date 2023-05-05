مصر.. القبض على بلوغر روسي مشهور

ألقت القوات الأمنية المصرية القبض على البلوغر الرياضي الروسي المشهور أليكسي سموليانينوف، بسبب مخالفته قواعد الإقامة وإخضاعه للتحقيق.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن السفارة الروسية بالقاهرة: "في 3 مايو الحالي، اعتقلت الشرطة المواطن الروسي أ. ف. سموليانينوف من مواليد عام 1985 الذي وصل إلى مصر في 29 أبريل من العام الحالي، بسبب مخالفته قواعد الإقامة في جمهورية مصر العربية. في الوقت الحالي، يجرى التحقيق مع مواطننا".

وأشارت السفارة إلى أن الدبلوماسيين الروس يتواصلون مع المواطن الروسي المعتقل، ويعملون على ترحيله إلى وطنه في أسرع وقت.

واشتهر سموليانينوف بعد إنتاجه عددا من الأفلام الوثائقية حول كرة القدم، وهو مؤسس قناة "كرة القدم غير المسبوقة" على "يوتيوب" التي جمعت أكثر من 12 مليون مشاهدة وأكثر من 100 ألف متابع حتى الآن.

ويتصدر مشاهدات القناة فيلم وثائقي عنوانه "كيف غيرت كرة القدم كولومبيا؟" صوره قبل بضع سنوات، وحظي بأكثر من مليون مشاهدة، بالإضافة إلى مجموعة من التحقيقات الاستقصائية تكشف وقائع الفساد في عالم كرة القدم العالمية.

المصدر: نوفوستي