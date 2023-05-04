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منظمة التعاون الإسلامي: ندين استمرار جرائم إسرائيل في مدينة نابلس

أخبار العالم العربي

منظمة التعاون الإسلامي: ندين استمرار جرائم إسرائيل في مدينة نابلس
Legion-Media
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي "الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء وجرح عشرات الفلسطينيين، خلال العدوان العسكري مؤخرا على قطاع غزة".

وأكدت المنظمة أن "امتداد العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وطالبت "الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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