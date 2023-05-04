سعيّد: من يريد الجلوس على مقعدين اثنين خير له ألا يتحمل أيّ مسؤولية

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة شعور كل مسؤول بكل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية والمجموعة الوطنية، وأن يكون مثالا يحتذى به في الانضباط والتقشف سواء في عمله أو خارجه.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ظهر يوم الخميس في قصر قرطاج حيث تناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية.

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وأكد سعيّد على ضرورة المزيد من إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات "لأن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى ولأن الدولة التونسية واحدة".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس أنّ تونس لن تقبل بأيّ إملاءات من أي جهة كانت، "فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر".

وأكد أن من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ في التاريخ، ومن يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له ألا يتحمّل أيّ مسؤولية.

المصدر: موزاييك إف إم