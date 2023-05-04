الجيش السوداني يصدر بيانا عن الاشتباكات مع "الدعم السريع"

ذكرت القوات المسلحة السودانية أن الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وكل المدن والمناطق العسكرية مستقر وهادئ عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن "تواصل خرق المتمردين للهدنة المعلنة منذ صباح اليوم، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وقد تم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة".

تجدد #القوات_المسلحة الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة والإستفادة من عفو السيد القائد العام وذلك بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد.



مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 3, 2023

وأضافت: "حاول العدو منتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحاليا تسيطر عليها قواتنا بالكامل".

وذكرت:"تعرضت مدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) لهجوم غادر من المتمردين نهار اليوم، وقد تم سحق العدو وتكبيده خسائر كبيرة جارى حصرها ويقوم رجال الهجانة حاليا بمطاردة فلول العدو خارج المدينة".

وحذرت أنه "يجري رصد تجمعات للمتمردين في مناطق ببحري وشرق الخرطوم جاري متابعتها بدقة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتصدي لأي مغامرة جديدة".

وأوضحت أنه "تواصلت أيضا الممارسات الإرهابية للمتمردين وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات، كما استولوا على مستشفى التوليد بأم درمان وطردوا المرضى وحولوه لموقع عسكري، كما قاموا بتعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية مما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد".

وأفادت بأنه "في إطار عمليات التخريب الواسعة للمرافق الخدمية بالبلاد، قام المتمردون بإجبار بعض المهندسين على تعطيل محطات التحكم الرئيسية للكهرباء والمياه، مما أدى إلى انقطاعها عن مناطق واسعة من البلاد، ننوه مواطنونا بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات، وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة لحين وصول الفرق الفنية المختصة للتعامل معها حفاظا على سلامتهم، ونجدد الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في التمرد على الدولة، والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".

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المصدر: RT