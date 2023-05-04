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دمشق تدين استهداف أوكرانيا للكرملين: عمل إرهابي أحمق

أخبار العالم العربي

دمشق تدين استهداف أوكرانيا للكرملين: عمل إرهابي أحمق
سانا
الخارجية السورية
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دانت دمشق، اليوم الخميس، استهداف أوكرانيا للكرملين بطائرات مسيرة، واصفة ذلك بالعمل الإرهابي والتصرف الأحمق.

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وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "سوريا تدين بقوة قيام النظام الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة وتعده عملا إرهابيا وتصرفا أحمق"، مؤكدة "دعم سوريا حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة وضمان عدم تكرارها".

وكان الكرملين الروسي أعلن أمس الأربعاء إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوعدا بالرد.

وقال في بيان، إن "طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين.. ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة".

المصدر: سانا

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