مصر تعلن تعرضها لتهديدات أمنية وإرهابية كبيرة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى إن مصر تعرضت في الآونة الأخيرة لتهديدات أمنية وإرهابية كبيرة، راحت ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصري.

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وأوضح شكري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، أن "مصر نجحت في التغلب عليها بجهود قواتها المسلحة ومؤسسات الدولة بجهودها في مكافحة التطرف بكافة أشكاله".

وأشار شكرى، إلي أن خطر الإرهاب لم يتراجع مع استمرار ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يهددون أمن واستقرار الدول.

المصدر: الأهرام