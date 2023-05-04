مصر.. ضبط صاحبة قناة "يوتيوب"

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأمن ضبط صاحبة قناة "يوتيوب" على خلفية قرار النائب العام الصادر بضبطها وإحضارها بشأن تصريحاتها عن إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع أخته.

وحسب موقع "المصري اليوم"، أكدت مصادر مسؤولة ضبط المتهمة بحوزتها جهاز "لابتوب" وهاتفين محمولين، وجميعها تحوي بيانات، حيث أمرت الجهات المختصة بعرضها على خبراء تكنولوجيا المعلومات لفحصها.

هذا ورصدت إدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام، تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة، تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

وأضاف بيان النيابة: "قد تزامن ذلكَ مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهرِ أبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والِإتجار بالبشرِ باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطرِ، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات، حيث اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارِها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"