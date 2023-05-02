الكشف عن عقوبة بلوغر مصرية ادعت وجود علاقة جنسية بين نجلها وشقيقته

كشف المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، عن العقوبة المنتظرة للبلوغر هبة السيد، بعد نشرها فيديو ادعت فيه "دخولها على طفلها وشقيقته الغرفة ووجود علاقة جنسية مع بعضهما".

إقرأ المزيد

وأوضح مصدر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، لموقع "القاهرة 24"، أن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 إلى 7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.

وأضاف أنه تم رصد الواقعة من خلال خط نجدة الطفل نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، مبينا أن السيدة هبة السيد، صاحبة الواقعة من منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتابع المصدر، أنه وفقا للقانون تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

وذكر أن الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعرض الأطفال للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وجريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري.

كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أول التجاري أو الاقتصادى، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المصدر: القاهرة 24