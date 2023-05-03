صور.. السلطات المصرية تحقق مع فتاة "عقدت جلسة تصوير" داخل منطقة أثرية

قرر مسؤولو الآثار في مصر فتح تحقيق بعد انتشار صور لإحدى الفتيات تمارس لعبة اليوغا داخل منطقة كوم الشقافة الأثرية في الإسكندرية.

وقال مدير عام آثار الإسكندرية خالد أبو الحمد إنه تم رصد لانتشار صور إحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، حيث تقوم بالتقاط صور لها (فوتو سيشن) أثناء ممارستها لرياضة اليوجا دون الحصول على تصريح.

وأضاف أبو الحمد، خلال تصريحات لموقع "القاهرة 24" تقرر إحالة المتسببين فى الواقعة الى التحقيق، مشيرا إلى أن التحقيق سيكون مع مديري ومسؤولي منطقة كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية، وكذلك التحقيق مع مشرفي الأمن والحراس للتحقيق.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية، إلى أنه جرى تحرير المحضر اللازم بمباحث الإنترنت تمهيدا لمحاسبتها لإساءتها للآثار وللحضارة المصرية، موضحا أنه تم التواصل مع الفتاة صاحبة الصور المنتشرة التي كانت تمارس الرياضة داخل منطقة كوم الشقافة الأثرية.

يشار إلى أن إحدى الفتيات تدعى بسمة السيد، وضعت صورا عبرت صفحتها الشخصية على فيسبوك وإنستجرام أثناء ممارستها لرياضة اليوغا ظهرت فيها في إحدى الوضعيات ولامست قدماها النقوش الأثرية بمقبرة تيجران بكوم الشقافة بالإسكندرية، الأمر الذي أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك.

وأكدت بسمة السيد، صاحبة الواقعة، عدم وجود نية لديها للإساءة للحضارة المصرية والآثار التي تعشقها، موضحة أنها قامت بالتصوير بالموبايل الشخصي الخاص تظهر فيه أثناء ممارسة رياضة اليوغا، وأكدت أن التصوير كان قبل غلق المقبرة.

المصدر: القاهرة 24