الجيش السواداني: السفير الهندي يؤكد اقتحام السفارة ونهبها وسرقة بعض ممتلكاتها "من قبل الدعم السريع"

أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان أن السفير الهندي لدى الخرطوم أبلغ أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة "من قبل قوات الدعم السريع".

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيانها: "الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة، وذلك بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية، والارتكاز داخل بعض الأحياء وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان: "رصدنا حدوث اشتباك بين المتمردين في شرق النيل بالمنطقة الواقعة بين كبرى الكرياب ومرابيع الشريف بسبب شروع مجموعة منهم في الهروب"، متابعا: "استمرت أعمال كسر ونهب البنوك اليوم حيث تعرض بنك فيصل الإسلامي وبنك المزارع والمال المتحد، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط إستاد الهلال بأم درمان..كما قام المتمردون بنهب وقود من طلمبة مخطط اللؤلؤة".

وأكملت القوات المسلحة في بيانها: "في إطار اعتداءاتهم المتكررة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، أبلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة برادو موديل 2017 باللوحة الدبلوماسية 2-25".

وتابع البيان: "تم رصد أهداف معادية تم التعامل معها في مناطق متفرقة من العاصمة، وتم رصد هروب أعداد كبيرة من المتمردين بأم درمان متجهة إلى الغرب".

واستطرد البيان: "تجدد القوات المسلحة دعوتها لأفراد المليشيا المتمردة بالاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء السودان والنأي بأنفسهم عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة"، مضيفا: "تعبر القوات المسلحة عن بالغ تقديرها لشعبها الصامد على وقفته الصلبة بجانب قواته المسلحة التي تعده بقرب النصر".

المصدر: RT