"الصحة السودانية": 550 قتيلا و4926 مصابا منذ بدء الاشتباكات

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقريرا للخسائر البشرية جراء الصراع في السودان خلال الفترة من 15 أبريل وحتى يوم 1 مايو 2023 بالمركز والولايات

وأوضح التقرير عن هدوء في كل الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور حيث ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

فقد تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1 مايو دون تسجيل اي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور .

علما أن مجموع الإصابات التي تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان بلغت 4926 حالة إصابة و 550 حالة وفاة.

جملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 1مايو 2023 (12) ولاية.

بالإضافة للمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة بولاية الخرطوم كان هناك عدد من المبادرات التي اسهمت في زيادة تشغيل المستشفيات ومنها مبادرة جمعية اختصاصي الأطفال، ومنظمة صندوق إعانة المرضى، ومنظمة موفز، وخدمات النساء والتوليد، ونقابة الأطباء في أمريكا، كما تم تشغيل مستشفى بشاير بمبادرة من الجراحين والاختصاصيين والكوادر الطبية.

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية