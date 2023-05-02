حركة "حماس": هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت حركة "حماس" الفلسطينية بأن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي بيان لها، قالت حركة "حماس": "القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة، ويُحمل الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم".

كما أشار الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إلى أن "العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه، ويؤكد أنه سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة".

المصدر: RT