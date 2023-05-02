 
مباشر
عاجل
طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعا تابعا لكتائب القسام شرق رفح بـ3 صواريخ

حركة "حماس": هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم العربي

حركة
Globallookpress
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8jc

أفادت حركة "حماس" الفلسطينية بأن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي بيان لها، قالت حركة "حماس": "القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة، ويُحمل الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم".

كما أشار الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إلى أن "العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه، ويؤكد أنه سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا