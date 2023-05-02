"سانا": استشهاد 5 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في سيارة شحن بريف دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"استشهاد 5 مواطنين، في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في سيارة شحن كانت تقلهم على أطراف بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وفي شهر أبريل الماضي، لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم بانفجار لغم في محافظة دير الزور شرقي سوريا، كانوا متجهين لجمع الكمأة بمنطقة نشط فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.

المصدر: "سانا"