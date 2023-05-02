الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على هدنة لمدة سبعة أيام

أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، توصل طرفي النزاع في السودان، بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو، من حيث المبدأ، على هدنة لمدة سبعة أيام في الفترة من 4 إلى 11 مايو.

وقالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان: "اتفق رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام، في الفترة من 4 إلى 11 مايو".

وأضاف البيان: "اتفق البرهان ودقلو على تسمية ممثل لكل منهما لعقد مباحثات لإنهاء النزاع".

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع، مساء الأحد الماضي، تمديد الهدنة الإنسانية اعتبارا من يوم الاثنين لمدة 72 ساعة. على الرغم من ذلك، تواصل الأطراف اتهام بعضها البعض بانتهاك وقف إطلاق النار.

يذكر أنه منذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأوقعت الاشتباكات ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

واتفق الطرفان مساء الأحد، على تمديد الهدنة الهشة لـ 72 ساعة إضافية، لكن لا تزال المعارك محتدمة، وفق شهود.

المصدر: RT